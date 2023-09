Streetfood-Markt am Südlichen Münsterplatz kehrt nach drei Jahren zurück

Rund 20 Anbieter aus Ulm und der Region haben zahlreiche Gerichte aus vielen Ländern auf der Speisekarte. Was noch zum Programm gehört.

Vom Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. September, findet nach drei Jahren Corona-Pause wieder der Streetfood-Markt "Unter Ulmern" statt. Am südlichen Münsterplatz kann vier Tage lang geschlemmt werden.

Von indischen Speisen über portugiesische Tapas, Köfte, Falafel, Kartoffelspezialitäten, Cevapcici bis hin zu mexikanischen oder auch thailändischen Gerichten wird nach Angaben des Ulmer City Marketing ein breites Spektrum dargeboten. "Natürlich dürfen auch hochwertige Burger-Kreationen und schwäbische Schmankerl wie Kässpätzle oder Wurst und Grillfleisch nicht fehlen", wird Mitveranstalter Admin Drinjak, Gründer von Damn Burger, in einer Mitteilung zitiert.

Vier Tage lang Streetfood Markt auf dem Südlichen Münsterplatz in Ulm

Allerlei alkoholfreie sowie alkoholische Getränke wie regionale Biere, Prosecco, aber auch Aperol Spritz runden das Angebot ab. Auch für den süßen Zahn wird bei "Unter Ulmern" gesorgt sein: Crêpes, Waffeln, Desserts, Baumkuchen und Schokofrüchte stehen ebenso auf dem Menüplan wie Kaffeespezialitäten. Bands und DJs kümmern sich ums musikalische Begleitprogramm, der Eintritt ist frei. Wer Mehrweggeschirr von Revelo nutzt, bekommt einen Euro Rabatt.

Mit dabei sind rund 20 bekannte Anbieter aus Ulm und der Region, die auch vegetarische und vegane Gerichte mit im Programm haben: Adibs Falafel, BB Goldtruck, Brot&Stühle, Café Alba, Chevapi Papi, Cigköftem, Damn Burger, Drays, Grillhütte, Hexabeck, Illerbuben Foodtruck, Kartoffelschmiede, Oh My Tacoh, Oh my Waffel, Omsubhay Indische Küche, Puta Batata, Schokofrüchte Schönhofer, Speiser Event, Strahlemann`s Catering, Taste of Tempura.

Geöffnet ist der Markt am Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, am Freitag von 12 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. (AZ)