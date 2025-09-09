Streetfood-Markt auf dem Münsterplatz startet am Donnerstag

Der Streetfood-Markt „Unter Ulmern“ startet am Donnerstag: Vom 11. bis 14. September kann vier Tage lang auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm geschlemmt und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Herren Länder genossen werden.

Von Speisen wie Falafel, Bowls, Langos, Corn Dogs oder Cevapcici bis hin zu mexikanischen, eritreischen oder asiatischen Genüssen wird ein breites Spektrum angeboten. Auch Burger-Kreationen und schwäbische Schmankerl werden nicht fehlen. Und wer Süßes mag, hat die Auswahl zwischen Crêpes, Waffeln, Eisspezialitäten, Desserts, Baumkuchen und Schokofrüchten.

Insgesamt werden mehr als 20 Foodtruck-Aussteller aus Ulm und der Region erwartet, darunter Illerbuben, Oh my waffle & Brot & Stühle und Di Nuovo Pizza.

Veranstalter des Streetfood-Marktes „Unter Ulmern“ sind das Ulmer City Marketing sowie „Drinjak und Grimaldi“. In Kooperation mit Relevo, einem digitalen Mehrweg-Anbieter aus München, erhalten Gäste, die ihr Essen im Mehrweg-Geschirr genießen, einen Rabatt von einem Euro – ganz nach dem Motto: „Mehrweg nutzen und Rabatt abstauben“. So soll Müll vermieden und ein klares Zeichen für mehr Umweltbewusstsein gesetzt werden. (AZ)