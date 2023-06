Streik bei H&M-Filialen im Blautalcenter und bei den Sedelhöfen

Beschäftigte in den beiden H&M-Filialen in Ulm sind von der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen worden. Welche Auswirkungen hat das auf Läden und Kunden?

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der beiden Filialen der Modekette H&M in Ulm zum Streik aufgerufen. Mit der Arbeitsniederlegung soll Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen gemacht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Angebot der Arbeitgeberseite bedeutet eine heftige Reallohnsenkung für die Handelsbeschäftigten. Wertschätzung sieht anders aus", wird Rainer Dacke, der zuständige Verdi-Sekretär für den Handel im Bezirk Ulm-Oberschwaben, zitiert.

Gestreikt wird demnach in der H&M-Filiale im Ulmer Blautalcenter sowie am Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen in der Ulmer Innenstadt von diesem Mittwoch, 21. Juni, ab 6 Uhr bis Donnerstag, 22. Juni, 22 Uhr. Im Blautalcenter, das bald abgerissen wird, fällt der Streik jedoch fast gar nicht auf. Zumindest für die Kundschaft. Das Geschäft hat geöffnet. Einzig ein Schild am Eingang weist auf den Streik hin. Darauf heißt es: "Unsere Kolleg*innen nehmen heute ihr Streikrecht wahr, deswegen können wir euch nicht den gewohnten Service bieten. Vielen Dank für euer Verständnis."

Ein Schild am Eingang zur H&M-Filiale im Ulmer Blautalcenter macht auf den Streik und die Auswirkungen aufmerksam. Foto: Alexander Kaya

Die Beschäftigten der Ulmer H&M-Filialen machen sich laut Mitteilung stark für die Verdi-Forderung in den laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft verlangt eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem wird die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro und die Verdoppelung der Sozialzulagen von derzeit maximal 15,34 Euro gefordert.

"Die Beschäftigten erwarten berechtigterweise eine kräftige Entgelterhöhung", so Dacke, "auch sie sind von den kräftig gestiegenen Verbraucherpreisen massiv betroffen". Bei vielen reiche der Lohn schon lange nicht mehr bis zum nächsten Zahltag.

Das von der Arbeitgeberseite in der Verhandlung am 17. Mai vorgelegte, zweite Angebot sieht nach Verdi-Angaben bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Tariferhöhung in drei Schritten vor. 3 Prozent ab Tarifabschluss, 2 Prozent ab Januar 2024 sowie weitere 2,5 Prozent ab Januar 2025. Ferner sei eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 1000 Euro bei Vollzeitbeschäftigung angeboten worden, Azubis 350 Euro. Die Verdi-Tarifkommission lehne dieses Angebot als völlig unzureichend ab, heißt es. Die vierte Verhandlungsrunde ist am Freitag, 23. Juni. (krom/AZ)