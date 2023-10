Streik bei H&M in Ulm

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft Beschäftigte der H&M Filialen Blautalcenter und Sedelhöfe in Ulm am Mittwoch zu einem befristeten Warnstreik auf.

Mit der Arbeitsniederlegung soll der Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen weiter gesteigert werden. „Das Angebot der Arbeitgeber bedeutet eine massive Reallohnsenkung für die Handelsbeschäftigten. Wertschätzung sieht anders aus“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Treffpunkt von Verdi: Filiale H&M Sedelhöfe in Ulm

Die Beschäftigten der beiden H&M Filialen machen sich stark für die ver.di Forderung in der laufenden Tarifrunde. Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent sowie der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. "Die Beschäftigten erwarten zurecht eine angemessene Entgelterhöhung, sie sind von den kräftig gestiegenen Verbraucherpreisen massiv betroffen“, so Maria Winkler, „bei vielen reiche der Lohn schon lange nicht mehr bis zum nächsten Zahltag“. Die Streikenden versammeln sich ab 9 Uhr vor der Filiale H&M Sedelhöfe; der Warnstreik ist vorerst auf drei Tage befristet. Verdi geht von einer hohen Beteiligung am Warnstreik aus. Zuletzt wurde auch Ikea in Ulm bestreikt.

Das von der Arbeitgeberseite zuletzt vorgelegte Angebot sieht bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Tariferhöhung von 5,3 Prozent ab Tarifabschluss vor und weitere drei Prozent ab April 2024. Ferner wurde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 450 Euro bei Vollzeitbeschäftigung angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 6. November. (AZ)