Streik bei Ikea am Fronleichnam-Brückentag: Was das für Kunden bedeutet

Ein Brückentag lädt eigentlich zum Shoppen bei Ikea in Ulm ein. Doch an diesem Freitag legen Beschäftigte im Einrichtungshaus ihre Arbeit nieder.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Ikea-Beschäftigte in Ulm zum Streik auf. Am Freitag, 9. Juni, soll die Belegschaft dort von 4 bis 21 Uhr die Arbeit niederlegen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Das soll auch Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden haben. "Vieles wird langsamer gehen", sagt Rainer Dacke, Verdi-Sekretär für den Handel im Bezirk Ulm-Oberschwaben. Der Brückentag nach Fronleichnam sei "bewusst" gewählt worden, "um ein Zeichen zu setzen". Damit die Arbeitgeberseite "sauer" ist.

"Die Beschäftigten erwarten zu Recht eine kräftige Entgelterhöhung", so Dacke. "Auch sie sind von den kräftig gestiegenen Verbraucherpreisen massiv betroffen." Bei vielen reiche der Lohn schon lange nicht mehr bis zum nächsten Zahltag. Von insgesamt rund 300 Beschäftigten am Standort in Ulm werden "tiefgerechnet" um die 40 zum Streik erwartet. "Ich gehe davon aus, dass es noch einige mehr werden", sagt Dacke. Teile der Nachmittagsschicht sollen erst gar nicht zum Dienst erscheinen.

Streik bei Ikea: Insgesamt 300 Beschäftigte arbeiten am Standort in Ulm

40 von insgesamt 300 Personen klingt zwar auf den ersten Blick nach nicht viel. "Die werden mit Sicherheit Probleme kriegen", sagt Dacke. Ikea arbeite generell mit einer sehr dünnen Personaldecke, erklärt er. "Wenn da einer ausfällt, ist das eine mittlere Katastrophe." Kundinnen und Kunden würden es vor allem im Kundendienst sowie bei der Abholung von im Internet bestellter Ware bemerken.

Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen eine Erhöhung der Gehälter um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weiter verlangt Verdi die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro, die Verdoppelung der Sozialzulagen von derzeit maximal 15,34 Euro und die Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.

Das von der Arbeitgeberseite in der Verhandlung am 17. Mai vorgelegte, zweite Angebot sieht nach Verdi-Angaben bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Tariferhöhung in drei Schritten vor. Drei Prozent ab Tarifabschluss, zwei Prozent ab Januar 2024 sowie weitere 2,5 Prozent ab Januar 2025. Ferner werde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 1000 Euro bei Vollzeitbeschäftigung angeboten. Azubis bekämen 350 Euro. Verdi lehnt dieses Angebot als völlig unzureichend ab. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 23. Juni. (AZ/krom)