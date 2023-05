Streit eskaliert: 32-Jähriger in Ulm mit Messer bedroht

In der Ulmer Hirschstraße gerät ein 32-Jähriger in einen Streit mit zwei Männern. Einer der beiden zieht ein Messer und bedroht den 32-Jährigen damit.

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstag in der Ulmer Innenstadt mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 32-Jährige in der Hirschstraße gegen 16.30 Uhr in einen Streit mit zwei Männern. Im Verlauf des Streits zog ein 36-Jähriger ein Messer und bedrohte den 32-Jährigen damit. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Lautenberg und wurde von dem 36-Jährigen und seinem Begleiter über den Weinhofberg bis in die Fischergasse verfolgt, ehe sie von ihm abließen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Fahndung nach dem 36-Jährigen und seinem Gefährten auf, und konnten ersteren kurze Zeit später festnehmen. Von seinem Begleiter, über den noch keine näheren Erkenntnisse vorliegen, fehlt derzeit jeder Spur. Die Polizei Ulm sucht deshalb nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter 0731/1880 zu melden. (AZ)