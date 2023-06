Ulm

Streit in Straßenbahn eskaliert: Betrunkener schlägt 33-Jährigem gegen Kopf

In einer Straßenbahn in Ulm kommt es zunächst zu einem verbalen Streit. Als ein Mann aussteigen will, kommt es zur Körperverletzung.

Ein Betrunkener ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Ulm auf einen 33-Jährigen losgegangen. Gegen den 29-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen den beiden Männern gegen 18.45 Uhr in der Straßenbahn zu einem verbalen Streit. In der Friedrich-Ebert-Straße stieg der 33-Jährige dann aus. Dabei rempelte ihn der stark betrunkene 29-jährige Kontrahent an, schlug ihm gegen den Kopf und das Schienbein. Sichtbare Verletzungen soll der 33-Jährige nicht davongetragen haben, so die Polizei. (AZ)

