Ulm

vor 49 Min.

Streit in Ulmer Bahnhofstraße eskaliert: Mann mit dem Messer verletzt

In Ulm wurde ein Mann bei einem Messerangriff verletzt.

Zwei Männer geraten in Ulm in Streit. Einer will schlichten und wird Opfer eines Messerangriffs. Der mutmaßliche Täter kam wieder auf freien Fuß.

Ein 22-Jähriger soll am Mittwochabend in Ulm einen 20-Jährigen angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es kurz nach 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße zum Streit zwischen zwei Männern. Einer der Beiden, ein 22-Jähriger, soll dabei wohl ein Klappmesser gezogen haben. Als ein 20-Jähriger versuchte habe den Streit zu schlichten, soll ihn der 22-Jährige angegriffen haben. Dabei soll er mit dem Messer eine Stichbewegung in Richtung Kopf des 20-Jährigen gemacht haben. Dem sei es gelungen, den Angriff mit der Hand abzuwehren. Der 20-Jährige erlitt eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Weiteren Personen sei gelungen, den aggressiven Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der vorläufigen Festnahme soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/188-0) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung aufgenommen. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten. (AZ)

