Streit um eine Jacke am Ulmer Hauptbahnhof eskaliert

Weil ein 22-Jähriger ein vermeintlich gestohlenes Kleidungsstück erkennt, stößt die Bundespolizei auf Diebesgut.

Ein 43-jähriger Mann bedrohte in Ulm Bundespolizisten des Bundespolizeireviers. Und das kam so: Bisherigen Informationen zufolge soll ein 22-jähriger Zeuge einen 43-Jährigen in der Nacht auf Samstag aufgefordert haben, ihn zum Revier der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ulm zu begleiten.

Einsatz der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Ulm

Der Grund hierfür war nach Angaben der Bundespolizei offenbar, dass der mutmaßliche Täter die gleiche Jacke trug, welche dem Vater des 22-Jährigen im Vorfeld wohl gestohlen worden war. Als der Mann auf dem Bundespolizeirevier mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde, reagierte er äußerst aggressiv. Er erhob die Hände gegenüber den eingesetzten Beamten und bedrohte sie unentwegt.

Bei einer Durchsuchung, welche nur durch Anlegen der Handfesseln möglich war, wurde diverses Diebesgut aufgefunden. Ob die Gegenstände dem Vater des 22-Jährigen gehören, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche seitens der Bundespolizei unter anderen wegen des Verdachts der Bedrohung und des im Raume stehenden Diebstahls eingeleitet wurde. (AZ)