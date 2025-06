Streit um falsch abgestellte Schuhe eskaliert: Mann bedroht Frau wohl mit Messer

Wohl falsch abgestellte Schuhe in einem Flur vor der Wohnungstür sollen am Sonntag in Ulm einen Streit ausgelöst haben, infolgedessen eine Frau mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Polizei rückte an.

Der Streit ereignete sich nach Ermittlerangaben um kurz nach 11 Uhr in der Wielandstraße. Ein 56-Jähriger war mit einer 35-Jährigen in Streit geraten, die Frau soll dabei auch mit einem Messer bedroht worden sein.

Die alarmierte Polizei klärt nach eigenen Angaben die Umstände: Grund für den Streit waren demnach wohl „nicht richtig abgestellte Schuhe vor der Tür“. Beim 56-Jährigen wurde zudem ein Alkoholgehalt von deutlich mehr zwei Promille festgestellt werden, so die Polizei.

Unklar ist, ob es sich bei den beiden um Nachbarn oder womöglich sogar ein Paar handelte. In welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. (AZ)