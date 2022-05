Streit um Maske in Straßenbahn eskaliert: Mann soll Messer gezogen haben

In Ulm eskaliert in einer Straßenbahn ein Streit. Ein Mann soll zwei Fahrgäste angesprochen haben, weil sie keine Maske trugen. Dann soll er ein Messer gezogen haben.

In einer Straßenbahn in Ulm ist am Montagmorgen ein Streit eskaliert. Ein Mann soll dabei ein Messer gezogen haben. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Gegen 8.30 Uhr saßen zwei Männer in der Straßenbahn der Linie 1 von Söflingen nach Böfingen. Etwa in der Olgastraße sprach ein 58-Jähriger die beiden Fahrgäste an, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Daraus entwickelte sich wohl ein Streitgespräch. Auch zu Beleidigungen soll es gekommen sein.

Im weiteren Verlauf soll der 58-Jährige ein Messer in der Hand gehalten haben. Was sich genau ereignet hat, klären nun die weiteren Ermittlungen der Polizei Ulm. Folgende Fragen beschäftigen die Ermittler:

Wer kann Hinweise zu den Abläufen in der Straßenbahn geben?

geben? Wer hat den Streit beobachtet und kann dazu etwas sagen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)