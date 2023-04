Streit um "Verschwörhaus"-Marke: Stadt Ulm gewinnt gegen Verein vor Gericht

Die Stadt Ulm und der Verein haben sich vor Gericht um die Marke "Verschwörhaus" gestritten. Jetzt hat das Landgericht Stuttgart über die Klagen entschieden.

Die Entscheidung wurde ein ums andere Mal verschoben, nun hat das Landgericht Stuttgart im Streit um die Marke "Verschwörhaus" entschieden. Die zuständige Kammer hat der Klage der Stadt Ulm recht gegeben und gleichzeitig die Einwände des Vereins abgewiesen. Sprich: Dem Verein ist es fortan untersagt, sich ohne Zustimmung der Stadt als "Verschwörhaus" zu bezeichnen - weder im Netz noch bei Veranstaltungen. Zudem muss der Verein seine Einsprüche gegen die Markenanmeldung seitens der Stadt zurücknehmen.

Das Verschwörhaus am Weinhof in Ulm galt jahrelang als ein Vorzeigeprojekt für digitale Bildung aus den Reihen der Bürgerschaft. Es war einst als eine Art "Bolzplatz" für die Digitalisierung konzipiert worden. Doch seit geraumer Zeit rumort es gewaltig zwischen den Mitgliedern des Vereins "Verschwörhaus e. V." und der Stadt Ulm.

Wem gehört die Marke "Verschwörhaus"? So begründet das Gericht die Entscheidung





Im Januar kam es zum ersten Aufeinandertreffen beider Streitparteien vor Gericht. Am Montag nun wurde das Urteil verkündet. Demnach ist die Kammer der Auffassung, dass es sich beim Verschwörhaus um ein "gesondert ausgewiesenes Verwaltungsprojekt" der Stadt handelt, das 2016 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht und mit städtischen Mitteln finanziert wurde. Damals zwar noch als "Stadtlabor". Allerdings sei nach außen hin immer von "Verschwörhaus" die Rede gewesen. Auch habe am Schaufenster der von der Stadt angemieteten Räume immer "Verschwörhaus" gestanden. Selbst die Folie sei von der Stadt bezahlt worden.

Seitens des Vereins sei zwar eingebracht worden, dass schon Ende 2015 eine entsprechende Community sich unter der Bezeichnung "Verschwörhaus" zusammengefunden habe. Bei dieser Gruppierung habe es sich im entsprechenden Zeitraum allerdings um kein rechtsfähiges Gebilde gehandelt, so das Gericht. Es sei auch nicht unter diesem Namen nach außen aufgetreten. Das sei erst nach dem Bezug der Räumlichkeiten am Weinhof erfolgt. Nach Auffassung der Kammer fehlt es an einer ausreichend klaren Abgrenzung seitens des Vereins, dass mit der Bezeichnung "Verschwörhaus" nicht die städtische Örtlichkeit, sondern lediglich die Ehrenamtlichen gemeint sind. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AZ/krom)