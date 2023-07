Streit vor Club eskaliert: 35-Jähriger wird bei Attacke schwer verletzt

Ein Mann soll dem 35-Jährigen vor einem Ulmer Club Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Hintergründe der Tat gelten noch als unklar.

Vor einem Club in der Ulmer Innenstadt ist am vergangenen Wochenende ein Streit eskaliert. Ein 35-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, habe sich der Vorfall bereits am vergangenen Sonntag ereignet. Am frühen Morgen gegen 5 Uhr sei es zu dem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Mehrere Beteiligte sollen den 35-Jährigen attackiert haben. Ein Mann soll ihm dabei Schnittverletzungen zugefügt haben.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nach Ermittlerangaben nicht. Die Kriminalpolizei Ulm und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar, heißt es. (AZ)