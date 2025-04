Lkw-Überholverbot auf B10-Brücke: Ulm verstärkt Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Das Überholverbot für Lastwagen auf der maroden B10-Wallstraßenbrücke beim Ikea in Ulm muss unbedingt eingehalten werden, darauf legen die verantwortlichen Prüfingenieure großen Wert. Mehrere Verkehrszeichen weisen ausdrücklich darauf hin, doch die Daten der automatischen Brückenüberwachungsanlage zeigen, dass es immer noch Lkw-Fahrer gibt, die diese Schilder übersehen oder ignorieren. Um noch deutlicher darauf aufmerksam zu machen, hat die Stadt Ulm nun zwischen dem Lehrer-Tal-Tunnel und der Stadtgrenze in Fahrtrichtung Süden zusätzlich Überholverbotszeichen auf der linken Fahrspur anbringen lassen.

In dieser Woche sind nachts erneut Prüfer an der Brücke und in deren Inneren unterwegs, um Veränderungen an den bereits vorhandenen Rissen zu dokumentieren. Die Ergebnisse sollen nach Ostern vorliegen. Daraus kann abgeleitet werden, ob die Brücke noch sicher betrieben werden kann oder ob weitere Einschränkungen bis hin zur Vollsperrung in Richtung Neu-Ulm als Sofortmaßnahme notwendig sind.

Die Wallstraßenbrücke wird ab dem Jahreswechsel abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, da sie nicht mehr die notwendige Stabilität aufweist. Um Risiken für die Autofahrer und die unter dem Bauwerk liegenden Bahnstrecken zu vermeiden, überwachen zahlreiche Sensoren und auch mehrere Kameras die Brücke. Der Gemeinderat hat die Anschaffung weiterer hochauflösender Kameras genehmigt, die auch geeignet wären, Kennzeichen von Lastwagen zu erkennen, deren Fahrer sich nicht an die Regeln halten.