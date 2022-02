Studie: Warum die Sedelhöfe ein Stück Dorf in Ulm sein sollen

Nach einer Untersuchung des Investors der Sedelhöfe, DC Developments, sehnen sich die Menschen nach modernen Dorfstrukturen in den Städten.

Jährlich befragt der Projektentwickler DC Developments 10.000 Personen in Deutschland, um herauszuarbeiten, wie sie in den Städten wohnen und leben möchten. Damit verbunden ist die immerwährende Frage: Wie müssen Quartiere gebaut sein, um den verschiedenen Bedürfnissen nachhaltig gerecht zu werden? Die Antworten auch in Bezg auf die Sedelhöfe in Ulm sind eindeutig.

Gerade während der Lockdown-Phasen hätten viele Menschen gelernt, wie wichtig es ist, sich lokal verbunden zu fühlen. "Verdorfung ist somit ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Urbanisierung", sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments, dem Investor hinter den Sedelhöfen.

Was Ulm mit München verbindet

In Ulm gibt es viele Aspekte, die die Stadt einzigartig machen, was auch der Grund dafür sein könnte, dass es etwa 72 Prozent der aus Ulm Befragten wichtig ist, sich mit ihrem Wohnviertel identifizieren zu können - mit diesem Wunsch liegt die Stadt deutschlandweit auf Platz zwei, nach München. Die zwei wichtigsten Aspekte bei der Wahl der Lage des Wohnortes sind für Ulmerinnen und Ulmer Nahversorgung (72,10 Prozent) und Naherholung (61,40 Prozent). Naherholung wie Parks und andere Grünanlagen zeichnen für mehr als die Hälfte der Befragten außerdem eine kinderfreundliche Umgebung aus. Neben der Lage gaben rund 53 Prozent an, dass ihnen ein Gemeinschaftsgefühl bei der Wahl des Wohnortes am wichtigsten sei.

Deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 38 Prozent liegen die Donaustädter und Donaustädterinnen beim Thema Fortbewegung im Alltag zu Fuß - hier sind es 47 Prozent. Die andere Hälfte nutzt das Auto, um von A nach B zu gelangen. Die Studie zeige also auch, dass das eigene Auto immer noch einen großen Stellenwert genießt. Auch wenn oft vermeintliche Trends suggerieren, dass Menschen immer seltener ein Auto besitzen. Auch hier können die Sedelhöfe mit dem Parkhaus punkten.

Supermarkt, Drogerie und Bäcker sind in den Sedelhöfen fußläufig erreichbar

"Die 15-Minuten-Stadt wird zur Basis der Urbanität: Faktoren wie Naturerlebnisse, nachbarschaftlicher Zusammenhalt und Fußläufigkeit sind in den vergangenen Jahren immer wichtiger für Städte und damit auch Quartiersentwickler geworden. All diese Eigenschaften werden Dörfern selbstverständlich zugeschrieben", sagt Schubert. Diese Rückbesinnung sorge dafür, dass die Urbanisierung von morgen ohne eine moderne Form der Verdorfung nicht mehr denkbar sei. Der Begriff "Verdorfung" meint einerseits das Comeback der lokalen Verbundenheit, die für viele Menschen insbesondere während der Lockdown-Phasen von großer Bedeutung war. Zugleich beschreibe dieser das Vorhaben, dorfähnliche Strukturen mit Quartiersentwicklungen gezielt hervorzubringen.

Fußläufig erreichen wollen die Befragten deutschlandweit vor allem Supermarkt, Drogerie (54,8 Prozent), Bäckerei (45,1 Prozent), aber auch den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie (35,3 Prozent). "Früher war es selbstverständlich, in den Wohngebieten kleine Läden vorzufinden. Dieser Vermischungsgedanke erlebt mit den modernen Versionen des Tante-Emma-Ladens ein Comeback", sagt Schubert. Personen ab 65 Jahren wiederum präferieren medizinische Versorgungseinrichtungen (51,4 Prozent). Allerdings wollen unabhängig vom Alter auch 29,1 Prozent der Deutschen eine Apotheke in ihrer Nähe wissen. Die Sedelhöfe in Ulm scheinen auch hier gut aufgestellt zu sein. (AZ/heo)