Ulm

Stühlerücken der Asien-Restaurants in der Ulmer Frauenstraße

Das Restaurant Asia Cuisine in der Frauenstraße in Ulm macht zu.

Plus Die Zeiten des "Erlebnisbuffets" in der Ulmer Frauenstraße 39 sind vorbei. Doch ein Nachfolge-Konzept ist bereits gefunden.

Von Oliver Helmstädter

Zu den Hochzeiten gab es am Buffet des Lokals "Asia Cuisine" in der Ulmer Frauenstraße gefühlt nichts, was es nicht gibt auf dem Kontinent namens Asien: Der Spagat zwischen chinesischen, thailändischen und japanischen Gerichten ging zehn Jahre lang gut. Nun hört Thu Van Bach auf.

