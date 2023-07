Ulm

"Stürmt die Burg": Das ist dieses Jahr geboten

Plus Auf der Wilhelmsburg kehrt keine Ruhe ein. Auf "Sister Act" folgt "Stürmt die Burg". An zwölf Tagen gibt es ein großes Angebot an Konzerten, Kunst und Theater.

Von Franziska Wolfinger

Noch rollt der Gabelstapler über den Hof der Wilhelmsburg, ein paar Männer in Arbeitskleidung sind am Donnerstag mit dem Aufbau beschäftigt. Viel Zeit haben sie nicht mehr, um den Burghof in die beliebte sommerliche Veranstaltungslocation zu verwandeln. Den schon diesen Freitag heißt es wieder: Stürmt die Burg!

45 Künstlerinnen, Künstler, Bands und Acts sind in diesem Jahr dabei, sagt Sebastian Huber, der "Stürmt die Burg" organisiert. Eben wurde auf der Wilhelmsburg noch "Sister Act" gespielt, diesen Freitag, 28. Juli, eröffnet Ulm OB Gunter Czisch den für die Besucher kostenfreien Kultursommer auf der Burg. Den musikalischen Auftakt macht ein von der Jungen Bühne Ulm organisierte Projektchor mit Schülerinnen und Schüler aus der Region, der gemeinsam mit der Mannheimer Band "Brass2go" auf der Bühne steht. Anschließend legen "Brass2go" noch alleine los.

