"Stürmt die Burg" beginnt bald: Das ist bei der Konzertserie in Ulm geboten

Mit "Stürmt die Burg" gibt es wieder eine Vielzahl an Konzerten und kulturellen Veranstaltungen zu erleben. Der Eintritt ist wie immer gratis.

In gut einer Woche ist es wieder soweit, die Kulturabteilung der Stadt Ulm ruft dazu auf, die Wilhelmsburg zu stürmen! Ab dem 28. Juli werden lokale, überregionale und internationale Künstlerinnen und Künstler die Festungsanlage auf dem Michelsberg dann für insgesamt drei Wochen (bis 18. August) in eine Spielwiese für Kunst und Kultur verwandeln. Das Programm lockt mit Konzerten, Ausstellungen und Kunstprojekten aber auch einem Escape-Game, Yogastunden und Veranstaltungen für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt von "Stürmt die Burg" steht wie immer die atmosphärische Sommerbühne im Innenhof, die mit einer breiten Genreauswahl bespielt wird, von Pop über Folk und Hip-Hop bis Jazz. Zwei Kunstausstellungen wird es geben, einmal zu zeitgenössischer Druckgrafik und zweite, die im Rahmen des Residenzprogramms von Künstlerinnen und Künstlern der Kunsthochschule Braunschweig gestaltet wird.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen auf der Burg ist wie immer frei. Wie gehabt bringt ein Shuttlebus die Besucher*innen kostenlos vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Stadtmitte oder von der Haltestelle Frauenstraße (Höhe Gold Ochsen Brauerei) auf die Wilhelmsburg und bis in den späten Abend hinein wieder zurück in die Stadt. Erstmals steht der Shuttlebus auch an den Familiensonntagen zur Verfügung.

Info: Ausführliches Programm unter www.die-wilhelmsburg.de.