"Stürmt die Burg": Kulturschaffende können sich jetzt bewerben

In Ulm sollen auch in diesem Sommer wieder Künstlerinnen, Künstler und das Publikum die Wilhelmsburg erstürmen. Die Ausschreibung für das Programm ist nun gestartet.

"Stürmt die Burg" geht in die fünfte Runde. Auch in diesem Sommer wird es das auf der Ulmer Wilhelmsburg wieder geben. Und wieder haben junge Künstlerinnen und Künstler die Chance, sich dem Publikum zu zeigen. Bewerbungen sind jetzt möglich.

Für den Sommer 2022 bereitet die Kulturabteilung der Stadt Ulm aktuell ein breites Kulturprogramm auf der Wilhelmsburg vor. Unter dem bekannten Titel "Stürmt die Burg" werden vom 21. Juli bis zum 28. August 2022 Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende unterschiedlichster Sparten die historischen Gemäuer auf dem Michelsberg zum Leben erwecken. Das kündigt die Kulturabteilung der Stadt so an.

Sänger, Malerinnen, Performances: Alles findet auf der Burg seinen Platz

Über die Ausschreibung "Stürmt die Burg" können noch bis zum 10. April Anträge für Bühnenslots oder andere kulturelle Vorhaben eingereicht werden. Die Aktion bietet dabei nicht nur die Möglichkeit, aufzutreten oder Werke auszustellen. Die Kulturschaffenden werden auch unterstützt. Die Stadtverwaltung stellt Finanzmittel und konkrete Auftritts-, Ausstellungs-, und Realisierungsmöglichkeiten für Kulturprojekte zur Verfügung. Die Wilhelmsburg mit ihrem großen Innenhof und zahlreichen leerstehenden Räumen biete verschiedene Möglichkeiten, um Kulturprogramme umzusetzen, erklären die Organisatoren. Vergangenes Jahr gab es Rock, Hip-Hop und ein Musical, Street-Food und Yoga über den Dächern der Stadt, sowie Bildhauerkurse und auch ein Kinderprogramm. Heuer soll das Angebot mindestens genauso bunt und vielfältig werden.

Zum einen können sich Kulturschaffende für einen honorierten Bühnenslot bewerben. Die kleine Stürmt-die Burg-Bühne befindet sich inmitten eines stimmungsvollen Biergartens im Innenhof der Wilhelmsburg und wird im Aktionszeitraum jeden Donnerstag bis Sonntag bespielt.

Kunst auf der Wilhelmsburg in Ulm: So kann man sich bewerben

Zum anderen stehen Räume in den Innenbereichen der Wilhelmsburg oder Freiflächen im Innenhof zur Umsetzung von Kunst- und Kulturprojekten zur Verfügung. Nur wenige Räume der Burg sind ausgebaut, ein Großteil befindet sich in einem rohbauähnlichen Zustand - ideal für Kulturschaffende, die mit Rauminstallationen, beweglichen Performances oder anderen innovativen Kunstprojekten arbeiten möchten, so bewerben die Initiatoren von "Stürmt die Burg" die Location. Über eine Projektförderung könnten entsprechende Gelder beantragt werden.

Die Ausschreibungsunterlagen sowie weitere Informationen können auf folgender Webseite abgerufen werden: www.die-wilhelmsburg.de. Für die Bühnenslots und Ausstellungsräume gibt es jeweils eigene Unterlagen. (AZ)