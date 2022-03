Bischofswahl vorerst gescheitert – neue Chance für Ulmer Dekan Gohl?

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl aus Ulm zieht sich als erster Kandidat zurück, dann scheitern die weiteren Bewerber. Nun könnte er doch noch Landesbischof werden.

Die württembergische Landeskirche tut sich fast schon traditionell schwer, wenn es um die Wahl eines neuen Bischofs geht. Das liegt an der Zusammensetzung des Kirchenparlaments. Auch die Wahl einer Nachfolge für Landesbischof Frank Otfried July wird zur Hängepartie. Der Ulmer Kandidat ist aber außen vor – oder?

Nach der zunächst erfolglosen Wahl eines neuen württembergischen Landesbischofs am Donnerstag ist unklar, wie es in der Landessynode weitergehen wird. In der Nacht sollte der Nominierungsausschuss beraten, ob die Wahl komplett vertagt oder am Freitag erneut abgestimmt wird. Frühestens am Samstag geht die Wahl weiter, am späten Freitagnachmittag stand diesbezüglich aber noch kein Entschluss fest.

Evangelischer Landesbischof für Württemberg gesucht

Am Donnerstag war die Abstimmung zur befürchteten Hängepartie geworden. Nach vier Wahlgängen und stundenlangen Beratungen hatte keiner der drei Kandidierenden der fraktionsähnlichen Gesprächskreise in der Synode eine ausreichende Zahl von Vertreterinnen und Vertretern von sich überzeugen können. Selbst als mit Gottfried Heinzmann nur noch ein Kandidat verblieben war, kam keine Zweidrittelmehrheit zusammen.

Der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hatte sich als Erster zurückgezogen. Er wolle das Verfahren erleichtern, hatte er den Schritt begründet. Dann verabschiedete sich auch die Tübinger Pfarrerin Viola Schrenk aus der Wahl. Heinzmann, der Chef eines diakonischen Unternehmens ist, erhielt als letzter Bewerber nur 44 Stimmen. 86 Synodale waren anwesend, 58 Stimmen wären nötig gewesen. Heinzmann war als Kandidat der konservativen "Lebendigen Gemeinde" angetreten und hatte auch die für einen modernen Pietismus stehende "Kirche für Morgen" auf seiner Seite. Schrenk galt als Kandidatin der linksliberalen "Offenen Kirche". Gohl war für die Gruppierung "Evangelium und Kirche" dabei und galt als Kandidat der Mitte zwischen den beiden größeren Gesprächskreisen.

Hat Dekan Ernst-Wilhelm Gohl aus Ulm noch Chancen?

Nun könnte er wieder ins Spiel kommen – nämlich dann, wenn ein Kompromisskandidat gefunden werden soll. "Ich wäre bereit dazu, aber die Entscheidung treffen andere", sagt der 58-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei wichtig, schnell eine Entscheidung zu treffen, um sich wieder der wichtigen Arbeit widmen zu können. "Das gilt aber ganz unabhängig von meiner Person", betont Gohl. Der Dekan hatte schon vor der Wahl betont, auch gerne in Ulm bleiben zu wollen.

Die Landeskirche sucht eine Nachfolge für den amtierenden Landesbischof Frank Otfried July, der im Juli die Altersgrenze von 68 Jahren erreicht. Er war 2005 bereits im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Der künftige Amtsinhaber wird für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt und soll am 24. Juli in Stuttgart ins Amt eingeführt werden. Er wird Oberhirte für rund 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg. (dpa/mase)