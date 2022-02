Corona: Baden-Württemberg schafft alle Zugangsregeln im Einzelhandel ab

Bislang galt in Baden-Württemberg noch die 3G-Regeln. Jetzt schafft das Land alle Corona-Zugangsregeln für den Einzelhandel ab.

Das Land Baden-Württemberg schafft alle Corona-Zugangsregeln für den Einzelhandel ab. In der derzeit geltenden Alarmstufe galt bislang 3G, sodass nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt hatten. "Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) bestätigte, dass auch die bisher in der Alarmstufe II vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel wegfalle.

In Bayern wurden die Zugangsbeschränkungen bereits Ende Januar nach einem Gerichtsurteil komplett ausgesetzt. Zwar hatte es auch in Baden-Württemberg eine ähnliche Entscheidung gegeben. Die Regierung aber hielt an den Vorgaben fest. Gerade in Grenzregionen wie Ulm und Neu-Ulm aber sorgten die unterschiedlichen Regeln im Einzelhandel zum Teil für Frust. (dpa, AZ)

