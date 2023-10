Der Sohn der Ulmer Börsen-Oma spekuliert weiter: über Aktien und Millionen

Plus Die Ulmerin Beate Sander wurde als Börsen-Oma bundesweit bekannt, weil sie Millionen machte. Ihr Sohn setzt ihr Werk fort – und verrät, was aus dem Vermögen wurde.

Aus 30.000 Euro machte Beate Sander viel Geld. Wie die Pfuhler Realschullehrerin kurz vor ihrem Tod in einem Interview sagte, hatte ihr Depot einen Höchststand von 2,7 Millionen Euro erreicht. Vor ziemlich genau drei Jahren erlag Sander einem Krebsleiden im Alter von 82 Jahren. Doch was wurde aus dem Geld? Das verrät nun ihr Sohn Uwe Sander im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Millionen landeten nach ihrem Tod nicht einfach auf den Konten ihrer zwei Kinder. Nein, das Depot wurde auf eine 15-köpfige Erbengemeinschaft aufgeteilt. "Nur wenn man sie kennt, versteht man es", sagt ihr Sohn Uwe Sander. Seine Mutter wollte zwar, dass Kinder und Enkelkinder ein gutes Auskommen haben. Sie wollte aber nicht, dass irgend jemand durch die Erbschaft in eine Art Frühpension geht. "Das war für sie ein richtiges Grauenszenario." Seine Mutter sei sehr, sehr leistungsorientiert gewesen.