Rekord: Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" fliegt so oft wie nie

Plus Die hohe Steigerung der Einsatzzahlen des auf dem Ulmer Eselsberg stationierten Rettungshubschraubers hat einen ganz speziellen Grund.

Im Jahr 2022 hob der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ 1567 Mal ab, um Menschen in Not zu helfen. Damit gab es acht Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr.