Verdi ruft Beschäftigte am Uniklinikum Ulm zu mehrtägigem Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an Unikliniken in Baden-Württemberg zu Warnstreiks aufgerufen. Auch in Ulm wird es Kundgebungen geben.

Im Tarifkonflikt für die rund 26.000 Beschäftigten an Unikliniken im Südwesten ruft Verdi zu mehrtägigen Warnstreiks auf. Die ersten Arbeitsniederlegungen gibt es am kommenden Montag in Tübingen und Ulm, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Verhandlungsführerin Irene Gölz forderte ein verbessertes Arbeitgeberangebot vor dem Start der zweiten Gesprächsrunde. Die aktuelle Offerte stelle eine bisher nicht vorstellbare Entwertung der Einkommen an den Unikliniken dar. Gölz sagte weiter, weil auf dieser Basis keine ernsthaften Verhandlungen möglich seien, sehe sich Verdi gezwungen, die Tarifrunde ungewöhnlich früh zuzuspitzen. Aktionen sind an allen vier Einrichtungen in Ulm, Heidelberg, Tübingen und Freiburg vorgesehen.

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. Foto: Paul Zinken, dpa (Symbolbild)

In Ulm dauert der Warnstreik von Montag bis Mittwoch an. Eine Kundgebung ist für 9 Uhr am Uniklinikum auf dem Michelsberg in der Prittwitzstraße. Zudem soll es eine Abschlusskundgebung am Streiklokal im Gleis 44 in der Schillerstraße geben.

Streik an der Uniklinik Ulm: Das sind die Forderungen der Gewerkschaft Verdi





Das Angebot des Arbeitgeberverbands der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) sah eine steuerfreie Einmalzahlung von 2100 Euro vor sowie eine Steigerung der Gehälter um sechs Prozent in zwei Stufen ab Januar 2024. Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte der Unikliniken 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat; die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Bei den Verhandlungen geht es um Beschäftigte, für deren Arbeitsverhältnisse der Tarifvertrag Uniklinika Baden-Württemberg gilt. Ärzte oder wissenschaftliches Personal fallen unter andere Tarifverträge.

Am Universitätsklinikum in Ulm werden jährlich rund 50.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Hinzu kommen knapp 300.000 ambulante Quartalsfälle. Rund 6000 Beschäftige arbeiten am Standort. Die Uniklinik Ulm verfügt über 1200 Betten und ist nach eigenen Angaben das größte Klinikum zwischen Ost-Württemberg, Schwäbischer Alb, Bodensee und Allgäu. (AZ/dpa)