Während sie schlief: Mann soll 19-Jährige im Zug sexuell missbraucht haben

Die Polizei konnte den 29-jährigen Tatverdächtigen in Ulm festnehmen.

In einem Zug von Stuttgart nach Ulm soll ein 29-Jähriger an einer 19-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Der Mann konnte in Ulm festgenommen werden.

Ein 29-Jähriger soll am Montagmorgen in einem ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach Ulm eine 19-Jährige sexuell missbraucht haben. Die junge Frau soll gerade geschlafen haben, wie die Bundespolizei berichtet. Der Mann wurde festgenommen. Die Frau hielt sich nach Angaben der Bundespolizei im Wagen eins auf und schlief, als der Tatverdächtige gegen 3.45 Uhr begonnen haben soll, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Nachdem die 19-Jährige aufgewacht war, schrie sie den Verdächtigen an, der daraufhin wegging. Mann missbraucht 19-Jährige im ICE: Festnahme in Ulm Der Begleiter der 19-Jährigen habe anschließend das Zugpersonal und die Polizei informiert, heißt es. Alarmierte Polizeibeamte hätten den 29-Jährigen, der zudem ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein soll, im Bahnhof Ulm festgenommen. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 29-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. (AZ)

