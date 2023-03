Stuttgarter Band Antiheld verschiebt Roxy-Konzert

Die Stuttgarter Band Antiheld sagt ihr Konzert im Roxy kurzfristig ab. Die Musiker informieren mit einem besorgniserregenden Post bei Instagram.

Die Stuttgarter Band Antiheld ist derzeit mit ihrem 2020 erschienenen Album "Disturbia" auf Tour. Diesen Freitag sollte eigentlich das pandemiebedingt häufig verschobene Konzert im Ulmer Roxy stattfinden. Das wurde nun kurzfristig abgesagt. Die Band äußert sich bei Instagram mit einem besorgniserregenden Post.

Beim Konzert am Donnerstagabend in Saarbrücken hatte er den Mund irgendwann voller Blut, erzählt Sänger Luca im Video. "Irgendwas stimmt da überhaupt nicht", sagt er da. Nun wolle er sich erst einmal gründlich durchchecken lassen, bevor er mit einem weiteren Auftritt möglicherweise ernsthafte und langwierige Schäden provoziere. Auf Instagram schreibt er außerdem: "Ich kämpf' immer, das wisst ihr. Nen f*ck Bänderriss steck ich weg, aber wenn ich Blut spuck, muss vllt sogar ich mal kurz Pause machen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Neben dem Ulmer Konzert sagt die Band auch ihren geplanten Auftritt in Lustenau ab. Das Roxy teilt zur Absage mit: "Wir wünschen gute Besserung und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen mit der Band!" Man arbeite mit Hochdruck an einem Ersatztermin, der so rasch wie möglich bekannt gegeben werden soll. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.