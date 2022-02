Ulm

11:35 Uhr

Suche nach Fluchtauto läuft: Was über den Machetenangriff in Ulm bekannt ist

Plus Viele Fragen sind auch am Morgen nach dem Machetenangriff in Ulm weiter offen. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen zum "Kreis der Bewohner" gehören.

Von Michael Kroha

Am Morgen nach dem mutmaßlichen Machetenangriff in der Ulmer Oststadt sind die Hintergründe des Vorfalls weiterhin unklar. Drei Männer kamen am Abend in eine Klinik. Eine Frau erlitt einen Schock. Anwohner und Passanten griffen ein, als es in der Friedenstraße zu einem Gerangel kam. Sie äußerten sich im Gespräch mit unserer Redaktion fassungslos und berichteten dabei auch, wie sie womöglich Schlimmeres verhinderten. Die Ermittler stehen derweil weiter vor vielen offen Fragen. Was bislang bekannt.

