Suebo-Danubia trägt die Farben Ulms und die Farbe der Freundschaft

Plus Vor 50 Jahren ist sie in Ulm gegründet worden, vor 15 Jahren ins eigene Haus gezogen: über die Akademische Verbindung Suebo-Danubia und ihre Traditionen.

Von Sebastian Mayr

Das Haus ist frisch energetisch saniert. Das Weiß an den Fassaden strahlt, die Ziegel sind schwarz. Ulmer Farben, auch hier. Drinnen wird auch noch etwas passieren. Ulms kleinstes Studentenwohnheim soll ein siebtes Zimmer bekommen, dazu sind ein paar Umbauten nötig. Seit 15 Jahren ist die Akademische Verbindung Suebo-Danubia hier auf dem Michelsberg zu Hause. Ihre Farben wehen an einem Fahnenmast vor der Terrasse. Schwarz und Weiß stehen für Ulm, Gold für die Freundschaft und den schwäbischen Barock. Das Haus in der Frauensteige hat sich zum Kern des Verbindungslebens entwickelt, zum Kern einer Welt aus alten Traditionen.

Drei Studentenverbindungen gibt es in Ulm, sie alle stehen ausschließlich Männern offen. Manches eint sie, manches unterscheidet sie. Suebo-Danubia ist die einzige, die ausschließlich Katholiken aufnimmt. Und sie ist die einzige, die in Ulm gegründet worden ist, am 27. Juni 1973.

