vor 39 Min.

Gastro-Neueröffnugen in Ulm: Sushi statt Burger an der Herdbrücke

Plus Jetzt ist klar, wer an das Eckhaus auf Ulmer Seite der Brücke nach Neu-Ulm zieht. Auch Ex-Royal-Donuts hat einen neuen Mieter.

Von Oliver Helmstädter

In den vergangenen Jahren war an der Donaustraße 14 in Ulm eigentlich nur der Wechsel konstant. Oliv, Ronnie Biggs, Baby Jane und K wie Kartoffel lauten die Namen der vergangenen Jahre. Jetzt hat er wieder geändert.

Nun eröffnete Soe Win Kyaw ein offenbar bewährtes Konzept: Sakura Sushi war vorher in der Neutorstraße 12 in Ulm beheimatet. Das Angebot in der Donaustraße hat sich augenscheinlich nicht verändert: Auf der Speisekarte steht Sushi in allerlei Varianten. Und auch der Fujiyama, der höchste Berg Japans bestimmt auf einem großformatigen Bild das Innere des Lokals.

