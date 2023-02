Ulm

Suzi Quatro ist einfach die coolste Rock-Oma

Plus Der Auftritt im CCU Ulm musste mehrfach verschoben werden, doch das Warten hat sich gelohnt. Suzie Quatro liefert eine alterslose Show ab, in der sich alte und neue Hits perfekt ergänzen.

Ja, natürlich hatte sie wieder ihren Leder-Overall an, das ist ja auch das Kleidungsstück, das alle von ihr erwarten. So etwas zu tragen wagten vor einem halben Jahrhundert nur Suzie Quatro und Diana Rigg als Emma Peel in der 60er-Jahre-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Doch die Fans im weitgehend ausverkauften Ulmer CCU mussten sich bis nach der Pause gedulden. Und das war auch gut so, denn Suzie Quatro ist viel mehr als die kleine selbstbewusste Lederfrau mit dem Riesenbass. Wie viel mehr hat sie an diesem grandiosen Abend gezeigt.

