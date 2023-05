SWU wollen Strom- und Gaspreise ab Juli senken

Plus Konfrontiert mit gleich drei Krisen, dennoch passabel abgeschnitten. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm beendeten ihr Geschäftsjahr 2022 mit einem leichten Gewinn.

Erst ließ Corona die Fahrgastzahlen nach unten rauschen, dann kletterten infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine die Preise für Gas und Strom steil nach oben. Die Klimakrise kam noch obendrein – sie vergaß SWU-Chef Klaus Eder beim Pressegespräch am Freitag ebenfalls nicht zu erwähnen. Weil Flüsse wie die Donau weniger Wasser führten, erzeugten die hauseigenen Kraftwerke dort weniger Strom. Dass die SWU 2022 trotzdem und "gemäß den Planungen" mit einem kleinen Gewinn von 1,1 Millionen Euro abschließen konnten, wertete Eder als Punktlandung.

Maßgeblich für das im Grunde ausgeglichene Zahlenwerk sind bei den Stadtwerken traditionell die beiden großen Geschäftsbereiche. "Verkehr" ist immer defizitär, diesmal fuhren Busse und Straßenbahnen im Nahverkehr ein Minus von 22,6 Millionen Euro (2021: 20,4 Millionen Euro) ein. Auszugleichen ist dies von "Energie", womit diesmal ein Gewinn von knapp 24 Millionen Euro erwirtschaftet werden konnte. Die Tochter "Netze" steuerte sieben Millionen Euro bei, TeleNet wiederum eine Million.