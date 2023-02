Ulm

vor 16 Min.

Szenebeben im Roxy: Neue Initiative für Ulmer Bands

Plus Weil sie Mitte des Jahres ihre Probenräume auf dem Schüttgut-Areal in Ulm verlieren, wurden mehrere Bands aktiv. Die Vereinsgründung feiern sie am Wochenende.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Mit einem Knall wollen sie starten, sagt Timo Gessler über die Musikerinitiative Ulm (MIU). Und bis zum Knall, der am kommenden Samstag, 18. Februar, im Roxy stattfinden soll und „Szenebeben“ heißt, ging auch alles ziemlich schnell: Ende 2022 saßen etliche Musiker und Musikerinnen zusammen und besprachen ihre Ideen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Im Eiltempo wurde ein Verein gegründet, der sich für ein Kreativzentrum auf der Wilhelmsburg einsetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen