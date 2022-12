Tag der offenen Münsterbauhütte: Das erwartet Besucher am Sonntag in Ulm

Am Sonntag lässt sich den Menschen über die Schulter schauen, die tagtäglich am Erhalt des höchsten Kirchturms der Welt arbeiten.

Traditionell öffnet die Münsterbauhütte immer am 2. Adventssonntag ihre Werkstätten. In diesem Jahr ist am Sonntag, 4. Dezember, nicht nur die Bauhütte neben dem Münster geöffnet, sondern auch der Erlebnisraum m25 am Schuhhausplatz/Münsterplatz lädt ein, in der dortigen Ausstellung mehr über die Arbeit der Münsterbauhütte zu erfahren. Geöffnet sind beide von 13 bis 18 Uhr.

In der Münsterbauhütte in Ulm und im m25 gibt es auch Vorträge

Bei einem Blick hinter die Kulissen wird die Arbeit der Steinmetze, Steinbildhauer und Steinbildhauerinnen und Restauratoren und Restauratorinnen vorgestellt. Im m25 am Schuhhausplatz beginnt das Programm um 13 Uhr mit einem Programmpunkt für Kinder: Märchenerzählerin Sabine Kölbl erzählt "Die Märchen von Schätzen und Wünschen", in denen es ums Bauen und um Weihnachten geht.

Für die Erwachsenen gibt es zwei Vorträge: Um 14 und 16 Uhr berichtet Münsterbaumeisterin Heidi Vormann über das Arbeitsjahr am und im Münster, um 15 und 17 Uhr zeichnet Hüttenmeister Andreas Böhm den Weg eines Steins durch die Münsterbauhütte nach. Eintritt zur Ausstellung und Vorträge sind frei. (AZ)