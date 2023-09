Ulm

vor 18 Min.

Tag des offenen Denkmals 2023: Diese Museen machen mit – das ist geboten

Plus Zum Tag des offenen Denkmals diesen Sonntag ist einiges los bei den Ulmer Museen. Auch der ein oder andere Blick hinter die Kulissen ist möglich.

Von Franziska Wolfinger

Am Wochenende findet der Tag des offenen Denkmals statt. Zahlreiche sonst verschlossene historische Gebäude in ganz Deutschland und hier in der Region werden am Sonntag, 10. September, zugänglich sein. Aber auch die Ulmer Musen haben einiges geplant.

Das Museum Ulm bietet zum Tag des offenen Denkmals um 13, 14 und 15 Uhr Führungen durch die Gebäude der ehemaligen Hochschule für Gestaltung (HfG) an. Die Gebäude der HfG Ulm gehören zu den ersten Bauten in Deutschland, die in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet wurden. Entworfen vom späteren Gründungsrektor der HfG, Max Bill, sind die Gebäude dessen architektonisches Hauptwerk. 1955 eingeweiht wurde die Gesamtanlage 1979 als ein "Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung" ausgewiesen. Wer an den Gebäudeführungen teilnehmen möchte, sollte sich unter vermittlung.museum@ulm.de bis Freitag, 8. September, 12 Uhr, anmelden.

