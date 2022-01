Talente von Pop bis Kammermusik - die Resultate von "Jugend Musiziert" in Ulm

In Ulm fand der Regionalentscheid "Jugend Musiziert" am Wochenende statt, mit etlichen hervorragenden Ergebnissen für Kinder und Jugendliche.

In Bayern werden derzeit aufgrund der Pandemie keine Regionalentscheide des Musikwettbewerbes "Jugend musiziert" durchgeführt. In Ulm fand der dortige Regionalentscheid am Wochenende statt - mit etlichen hervorragenden Ergebnissen für Kinder und Jugendliche aus der Region, von denen einige zum Landeswettbewerb nach Pforzheim fahren dürfen. Dieser soll vom 30. März bis zum 3. April stattfinden.

Zupfinstrumente und Popgesang beim Ulmer Regionalentscheid

Bei den Zupfensembles, die ihr Können in Ulm maßen, wurden der Ulmer Alexander Rau und seine Neu-Ulmer Duopartnerin Lea Kercher mit dem Spitzenergebnis von 25 Punkten zum Landeswettbewerb weitergeleitet.

Besonders in der Sparte Gesang (Pop) gab es sehr hohe Wertungen. Zum Landeswettbewerb qualifizierten sich Danae Steelandt, die bereits im Winter beim Musical der Neu-Ulmer Musikschule aufgefallen war, mit 24 Punkten, und Lea Bakfi und Rose Poli mit jeweils 25 Punkten.

Diese Talente dürfen bei Jugend Musiziert in Pforzheim antreten

Auch die Schwestern Alexandra und Dascha Klimas (Violine/Klavier) qualifizierten sich für den Wettbewerb in Pforzheim. Mit ersten Preisen ausgezeichnet wurden aus Ulm auch Leopold Jensen (Violine) und Emily Straton mit Klavierbegleiter Felix Grünberg, Siyuan Wu (Violine), Delia Jonek (Violine), Klavierbegleiter Emil Bakiev und das Duo Melissa Ziogas und Philipp Eble (Klavier/Querflöte).

