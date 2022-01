Ulm

Talkshow im Livestream: Ariane Müller eröffnet die "Booster-Bar" im Roxy

Plus Drinks, Gespräche und Musik im Livestream: Im Ulmer Roxy ist Ariane Müller von "Suchtpotenzial" wieder Gastgeberin an der Bar - und begrüßt Kathi Wolf.

Von Andreas Brücken

Bereits im vergangenen Frühjahr hat das Team des Ulmer Roxy mit der "Lockdown Bar" gegen die verordnete Stille in der Kulturbranche angekämpft. Mit gut einem Dutzend Onlineshows luden Moderatorin Ariane Müller und Bar Chef Michl Brenner Talkgäste und Liveacts in das Ulmer Roxy ein. Wegen der vierten und fünften Corona-Welle haben sich die Verantwortlichen des Kulturhauses für eine Neuauflage des Formates entschieden. Auf die Melodie von Billy Joels "For der longest Time" dichtete die Gastgeberin am Konzertflügel: "Die 'Lockdown Bar' heißt jetzt 'Booster Bar' - scheißegal, es wird heute wunderbar."

