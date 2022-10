Tamás Szalay leitet künftig das DZM

Christian Glass, der das Donauschwäbische Zentralmuseum bislang leitete, geht in den Ruhestand. Das ist sein Nachfolger.

Das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) in Ulm hat einen neuen Leiter. Nachfolger von Christian Glass, der nach 22 Jahren an der Spitze des DZM zum März nächsten Jahres in den Ruhestand geht, wird Tamás Szalay, der bis vor Kurzem noch in Magdeburg als Leiter des dortigen Bewerbungsbüros Kulturhauptstadt Europas tätig war. Der gebürtige Ungar und studierte Sprach- und Literaturwissenschaftler setzte sich gegen 22 Mitbewerber durch.

Große Fußstapfen für den neuen Museumsleiter

Oberbürgermeister Gunter Czisch, der die Stadt Ulm im Stiftungsrat vertritt, sagte, es seien „große Schuhe“, die Christian Glass, der das DZM in den Neunzigerjahren mit aufgebaut und mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreich geleitet habe, seinem Nachfolger hinterlasse. „Aber ich bin überzeugt, Tamás Szalay wird in seine neue Aufgabe rasch und gut hineinwachsen.“

Szalay wurde 1969 in Pécs geboren, wo er auch an der dortigen Janus-Pannonius Universität studierte. Anschließend arbeitete er als Redakteur und in leitender Funktion bei der Bewerbung und Programmgestaltung Pécs' als Kulturhauptstadt Europas. Seine erste berufliche Station in Deutschland war 2013 der Direktorenposten des Ungarischen Kulturinstituts Stuttgart, 2016 wurde er Leiter des Bewerbungsbüros Kulturhauptstadt in Magdeburg.

Das ist das DZM

Das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) zeigt auf imponierenden 1.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche die wechselvolle Geschichte der Donauschwaben vom späten 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es wurde 2000 eröffnet, 2020 bis 2022 wurde es umfassend überarbeitet und mit einem zweiten Erzählstrang unter dem Titel „Donau – Flussgeschichten“ neu gestaltet. Dem Museum steht die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum vor, die finanziert wird durch Zuschüsse der Stadt Ulm, des Landes Baden-Württemberg und des Bundes, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Um die Position als Leitung des Donauschwäbischen Zentralmuseums hatten sich 23 Personen, sechs Frauen und 17 Männer, beworben, von denen sich sechs der Findungskommission des Stiftungsrates persönlich vorstellten, zwei schafften es bis in die „Endrunde“. (AZ)

