Ulm

vor 33 Min.

Tamás Szalay übernimmt das Ruder im DZM

Plus Christian Glass baute das Donauschwäbische Zentralmuseum auf und leitete es viele Jahre. Tamás Szalay tritt in große Fußstapfen. So will er sie füllen.

Von Franziska Wolfinger

Knapp 30 Jahre lang stand Christian Glass an der Spitze des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm. Als er anfing, gab es nur eine Idee und ein großes Gebäude in schlechtem Zustand. Glass baute auf und in den vergangenen Jahren auch wieder um. Das Wort "Lebenswerk" scheint da ausnahmsweise nicht zu hoch gegriffen. Was Glass nun seinem Nachfolger Tamás Szalay übergibt, ist ein modernes Museum und ein Ort, der für die Bewahrung des donauschwäbischen Erbes immer wichtiger wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen