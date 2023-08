Ulm

Tanzabend "Schwarz Weiß" feiert Premiere: Das erwartet Gäste im Stadthaus

Plus Ab Donnerstag sind im Ulmer Stadthaus fünf Choreografien unter dem Motto "Schwarz Weiß" zu sehen. Es geht um Gegensätze und die Spaltung der Gesellschaft.

Von Franziska Wolfinger

Alles oder nichts, gewinnen oder verlieren: Dieses Mal geht es um Extreme. Die aktuelle Tanzperformance im Ulmer Stadthaus steht unter dem Motto "Schwarz Weiß". Sechs Choreografinnen und Choreografen spüren in fünf Tanzsequenzen der Zerrissenheit der Gesellschaft nach. Premiere ist diesen Donnerstag, 3. August.

Domenico Strazzeri, Leiter der Strado Compagnia Danza, erklärt zum Motto "Schwarz Weiß": "Aktuell ist die Gesellschaft in zwei Lager gespalten, es gibt wenig Grau und Farbe dazwischen." Ein getanztes Plädoyer für mehr Farbe soll die Performance sein. Es ist auch ein Thema, zu dem viele Choreografen etwas zu sagen haben. Anders als bei "Dadadi Dadada" im vergangenen Jahr ist "Schwarz Weiß" nun also kein durchgehendes Stück, sondern eine Revue, die vielfältige Sichtweisen zulässt. Mit Marion Sparber ist auch eine Choreografin dabei, die in Ulm nicht unbekannt ist. 2022 war sie mit ihrer Compagnie und dem Stück "Shell Shock" am Festival "Ulm moves!" beteiligt.

