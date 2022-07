Tanzlabor im Roxy nimmt das junge Publikum ins Visier

Mit dem Stück "Ode an die Dinge" startet das Tanzlabor sein Kinderprogramm. Aber auch für das erwachsene Publikum ist im Juli einiges geboten.

Das Tanzlabor im Roxy will jetzt auch junge Tanzbegeisterte erreichen beziehungsweise überhaupt für zeitgenössischen Tanz begeistern. Bisher konzentrierten sich die Veranstalter auf ein erwachsenes Publikum, doch nun erweitern die Macher ihr Programm und das kommt an: Die ersten Schulvorstellungen im Juli sind bereits ausgebucht.

Die beiden Tänzerinnen Laura Saumweber und Paula Niehoff vom "contweedancecollective" vermitteln im Stück "Ode an die Dinge" spielerisch und mit Hingabe, was es heißt, zu tanzen. Dieses Erlebnis können die Kinder im anschließenden Workshop dann auch selbst machen. Saumweber und Niehoff öffneten mit ihrer innovativen Performance-Workshop-Kombination neue Möglichkeitsräume für Kinder im Bereich des zeitgenössischen Tanzes und nehmen sie mit auf eine wunderbare Tanzreise, wirbt das Roxy für die Veranstaltung. Die Tänzerinnen fragen sich im Stück "Ode an die Dinge": Wie viele Dinge brauchen wir? Welchen Wert haben sie? Und wem gehören sie schlussendlich? Werden Dinge größer gemacht, als sie eigentlich sind? Eine Tasse, ein Stuhl, ein altes Telefon, der vererbte Mantel, der angelaufene silberne Löffel-Dinge, die Geschichten erzählen, aber auch ein Eigenleben entwickeln und Fragen aufwerfen. Dabei gestaltet sich die Bühne mit und durch viele Gegenstände ständig neu, sie werde zum Wunderland, Wohnzimmer oder zum reinsten Chaos - und dabei nie langweilig. Und: Das Bildungserlebnis bei "Ode an die Dinge" sei hautnah, unmittelbar und niederschwellig.

Hier können Kindergärten und Schulen sich anmelden

Derzeit gibt es zwar keine freien Termine, Kindergärten, Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, die sich für die Tanzworkshops und -auftritte im Roxy interessieren, können sich dafür aber dennoch unter tanzlabor@roxy.ulm.de melden und werden dann sofort informiert, wenn neue Veranstaltungen geplant sind.

Nebenbei geht das Programm für erwachsene Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich weiter. Am 13. Juli startet die Open Ballet Class für Ballettinteressierte mit Vorkenntnissen. Geplant sind fünf Termine, immer am Mittwochabend. Am 16. Juli findet der Voodoo Dance Workshop statt, für den keinerlei Vorkenntnisse nötig sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Emile Totin und seine Band "BIM - Benin International Musical" führen den Workshop durch. Die Anmeldefrist läuft bis zum 14. Juli.

Vom 22. bis 24. Juli zeigen dann vierzehn Tänzerinnen und Tänzer aus der Region ihre Moves und Skills unter freiem Himmel: in der Wilhelmsburg, im Glacis Neu-Ulm und vor dem Roxy. Das Tanzlabor möchte damit an die letztjährige Open-Air-Produktion BALAGAN! anknüpfen und erneut Tanz in den öffentlichen Raum bringen. Der Eintritt ist jeweils frei. (AZ)

