Tanzlabor in Ulm zeigt den Tango aus vier Perspektiven

Ein Thema, vier Interpretationen: "It takes four to tango" ist ein Projekt von vier Choreografinnen und Choreografen. In Ulm feierte das Stück nun Premiere.

Wer einen Abend lang wunderschön getanzten klassischen Tango erwartet hatte, lag falsch: Der Abend "It takes four to tango" der von Pablo Sansalvador initiierten Tanzplattform "Tanzsüd" war zwar ein Stück weit vom Tango inspiriert, zeigte im Tanzlabor des Roxy aber die Vielfalt experimentellen zeitgenössischen Tanzes, interpretiert von vier Choreografinnen und Choreografen und vier Tänzerinnen und Tänzern.

Zwei Frauen, die einander in Sesseln der 50er Jahre gegenübersitzen, während von draußen der Lärm der Straßen Argentiniens zu hören ist. Nierentisch und Stehlampe – und ein unendlich sehnsuchtsvoller, begehrender Blick: Konventionen erlauben diese Nähe eigentlich nicht, die die beiden Frauen (Vittoria Franchina und Katharina Ludwig) in Simone Elliotts Choreografie über Anziehung und erschrockenen Rückzug allmählich ausloten – bis sie sich so nahe sind, dass die Sitzfläche eines Sessels genügt, um sinnlich Tango zu tanzen.

Der Tango als immerwährende Umarmung

In Sade Mamedovas Choreografie "The Sound of Silence" geht es – tänzerisch interpretiert von Katharina Ludwig, Vittoria Franchina, Fabio Calvisi und Julián Lázaro Montero – um die Aufhebung des Selbstgefühls und die Suche nach der eigenen selbstgewissen Identität im Zusammensein mit nahen Freunden. Pablo Sansalvadors Choreografie "Un abrazo" ("Eine Umarmung") nimmt die Situation in Argentinien im späten 19. Jahrhundert ins Visier, als es beim Tango oft an Frauen mangelte (die beschäftigt waren) und Männer den erotischen Tanz miteinander so probten, dass er Frauen beeindrucken sollte – der Tango als immerwährende Umarmung.

Ganz anders die letzte Choreografie des Abends, Emese Nagys zu den anderen Choreografien kontrapunktische "Underground Resistance": Gestisch und mimisch aggressiv, mit Spasmen-Bewegungen und das Publikum anspielend, erscheint sie als entfesseltes Workout, in dem die Tänzerinnen und der Tänzer Fabio Calvisi mit lauten, teils unmenschlichen Schreien agieren und auch Messer und Gabeln zum Einsatz bringen.

Info: Am Sonntag geht der Choreolab-Abend nach Regensburg, am kommenden Mittwoch wird er in München zu sehen sein.