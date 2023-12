Tanzperformance "Human": Die KI will menschlich werden

Was macht einen Menschen aus? Bei Domenico Strazzeri und der Strado Compagnia Danza wird es philosophisch. Premiere ist am 30. Dezember.

Ein mahnender Zeigefinger will sein neues Tanztheaterstück nicht sein, sagt Domenico Strazzeri. Aber anteasern möchte er mit seiner Choreografie, was künstliche Intelligenz auslösen kann. "Human" heißt das neue Tanztheaterstück Strazzeris, das am 30. Dezember im Stadthaus Premiere feiern wird.

Die KI will lernen, ein Mensch zu sein

Leonie Hassfeld schrieb die Texte, die die KI spricht, und sie spricht sie auch selbst – zum Teil mit glitzerndem Blinklicht auf einer Bissschiene. Der Gegensatz ist natürlich krass: Die KI in ihrer goldenen Schale, die über Technologie und Logik versucht, zu erfahren und in ihre Existenz zu integrieren, was ein Mensch ist. Was ein menschlicher Körper ist – zwei Quadratmeter Haut zum Beispiel, die auf Berührung reagiert, die Endorphine ausschüttet. Der menschliche Körper, Hormone, Nerven und Sinne, Gefühle und Bedürfnisse wie Sexualität oder das Streben nach dem Ideal. Da kommt in der KI durchaus Neid auf, zumindest als das artifizielle Geschöpf schon so weit ist, dass es Neid empfinden kann - und damit schon ein ziemlich großes Stück menschenähnlich geworden ist!

Strazzeri lässt sich von Platon inspirieren

Was bedeutet es, Mensch zu sein? Darüber philosophiert Choreograf Domenico Strazzeri in diesem Stück, inspiriert von Platons Erzählung vom Kugelmenschen. Die KI durchläuft einen Lernprozess, der sie selbst zunehmend menschenähnlich werden lässt. Sie beobachtet einen leidenschaftlichen Kuss. Andererseits bewegen sich die Menschen, dargestellt von Strazzeris Tänzerinnen, beim Techno von Joao Braun wie Roboter. Versuchen Sie für die Zeit dieses Tanzens, aus ihrem menschlichen Dasein zu fliehen? Oder steuert das Maschinenwesen DJ-artig gar die Tänzerinnen?

Hier der unzulängliche Mensch, dort die perfektionierte Maschine, die versucht, Menschsein zu erlernen: Ist künstliche Intelligenz erstrebenswert? Was kann sie mit den Menschen antun, wenn sie zu viel lernt? Viele Fragen sind es, die Strazzeri aufwirft. All diesen Fragen widmet sich "Human" im Stadthaus in elf Aufführungen. Premiere ist am 30. Dezember um 19.30 Uhr. Das Stück läuft bis zum 13. Januar jeweils um 19.30 Uhr, nur am Silvesterabend beginnt es bereits um 19 Uhr. Karten gibt es noch für alle Aufführungen.