Tanzrevue bei "Ulm moves!": Hier können Sie Tickets gewinnen

Im Roxy ist im Rahmen des Festivals "Ulm moves!" eine neue Auflage von "#Show me your moves!" zu sehen. Wir verlosen Tickets für die Vorstellung am 20. Juni.

Freunde des Contemporary Dance kommen derzeit in Ulm voll auf ihre Kosten. Aktuell läuft das Festival "Ulm moves!". Wir verlosen 3 mal 2 Karten für die Tanzrevue "#Show me your moves!" im Roxy. Diesmal sind auch viele lokale Tänzerinnen und Tänzer dabei.

Gleich sechs Kurzchoreografien von außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern bekommt das Publikum am 20. Juni ab 20 Uhr zu sehen. Die Münchnerin Rosalie Wanka zeigt ihre Show "Pink Lady", Terra Kell und Gabriela Zorzete Finardi vom Staatstheater Augsburg führen die Choreografie "Draining" von Nikolaos Doede (USA) auf, Ensemblemitglieder des Ulmer Theaters zeigen Ausschnitte aus der "Messa di Gloria", die am Schwörwochenende im Münster zu sehen sein wird, Sade Mamedova zeigt ihre Soloperformance Spech(less), Mei Chen und Yannis Brissot vom Theater Pforzheim tanzen "Very tiny little drop of wax" und weitere Mitglieder aus dem Tanzensemble des Ulmer Theaters geben Einblick in die Choreografie „Ein Sommernachtstraum“ von Reiner Feistel.

Wer Tickets gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Show me your moves" an gewinnspiel@nuz.de. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355. (AZ)