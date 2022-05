Tanzsparte des Ulmer Theaters bekommt eine neue Leitung

Der Direktor der Tanztheatersparte am Theater Ulm, Reiner Feistel, tritt 2023 seinen Ruhestand an. Annett Göhre wird seine Nachfolgerin.

Er habe sich bereits seit Langem vorgenommen, seine künstlerische Leitungstätigkeit mit dem Rentenbeginn zu beenden, sagt Reiner Feistel. 45 Jahre lang, davon 19 als Tänzer und 26 als Chefchoreograf und Spartenleiter, war Feistel an verschiedenen Theatern und Opernhäusern tätig. Im kommenden Jahr wird er 65 - Zeit, seinem Leben neue Inhalte und Schwerpunkte zu geben, meint er.

Intendant Kay Metzger hatte im November 2021 noch einmal vergeblich versucht, Feistel umzustimmen und zum Bleiben zu bewegen. Für ihn war die Verpflichtung Reiner Feistels zu Beginn seiner Intendanz ein Glücksfall: "Reiner Feistel musste mit Amtsantritt ein völlig neues Tanzensemble zusammenstellen, und das ist ihm ganz hervorragend geglückt." Metzger freue sich schon sehr auf "Messa di Gloria" im Ulmer Münster in Kooperation mit der Münstergemeinde und der Münsterkantorei. Für Feistel selbst ist dieser Auftritt im Münster am Schwörwochenende eine große Herzensangelegenheit.

Scheidender Tanzdirektor wünscht sich bessere Bezahlung für Tänzerinnen und Tänzer

Überhaupt sei Ulm für ihn eine glückliche Fügung, denn das Publikum begeistere sich für das Tanztheater und im Hause gäbe es einen "guten Spirit" und viel Kompetenz. Über die Vergütung seiner Tänzerinnen und Tänzer sei er allerdings sehr unglücklich. Er hofft auf eine neue Bewertung und Anerkennung der enormen künstlerischen Leistungen durch Erhöhung der Gagen seitens der Stadt Ulm.

Reiner Feistel, Absolvent der Leipziger Ballettschule, trat 1978 sein Erstengagement an der Dresdner Semperoper an. 1997 wurde er als Ballettdirektor nach Radebeul berufen, war anschließend in Chemnitz tätig und kam dann nach Ulm. Seine Tänzerinnen und Tänzer ermutigte er darüber hinaus, eigene Choreografien zu entwickeln, die in der Reihe "Company in motion" präsentiert werden. So habe es bei ihm schließlich auch begonnen, erzählt Feistel. In der kommenden Spielzeit inszeniert und choreografiert er im Doppelabend "Shakespeare 2.2" den Teil zu "Othello" und zum Abschluss seiner Ulmer Zeit "Abendliche Tänze" mit Musik von Sergej Rachmaninow, Charles Ives und Gustav Mahler.

Annett Göhre ist die erste Frau, die die Tanzsparte am Theater leitet

Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden. "Annett Göhre überzeugte mit ihrer beruflichen Erfahrung, ihrer künstlerischen Energie und sozialen Kompetenz rundum", sagt Intendant Metzger. Göhre ist am Theater Ulm die erste Frau, die die Tanztheatersparte leitet. Sie erhielt ihre Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Anschließend war sie an verschiedenen Theatern als Tänzerin engagiert und später als freischaffende Choreografin im In- und Ausland tätig, unter anderem für die Salzburger Osterfestspiele 2013. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist Annett Göhre Ballettdirektorin am Theater Plauen-Zwickau. Über ihr jüngstes Tanzstück "Marie!Romy!Petra" schrieb die Süddeutsche Zeitung: "Der Choreografin Annett Göhre gelingt in Zwickau eine grandiose Hommage an drei starke Frauen: Marie Curie, Romy Schneider, Petra Kelly".

Über ihre Pläne für Ulm sagt Göhre, eine breite Auffächerung des Angebots für Junge und Junggebliebene, ungewöhnliche Formate und Orte und vor allem Tanz in möglichst vielen Facetten lägen ihr am Herzen. Mit Gästen will sie regelmäßig unterschiedliche choreografische Handschriften präsentieren. Als Intendant Kay Metzger seinen scheidenden Ballettdirektor über die Nachfolge informierte, musste Reiner Feistel schmunzeln: "Ich kenne Annett sehr gut, ich war seinerzeit in der Findungskommission, die sie für die Ballettdirektion am Theater Plauen-Zwickau empfahl". (AZ)