Tanztheater im Ulmer Roxy: Was Freiheit bedeutet

Plus Carmine Romano zeigt im Roxy starkes politisches Tanztheater. Im Zentrum stehen junge Frauen im Iran und ihr Kampf um Freiheit.

Von Florian Arnold

Als am 16. September 2022 die junge Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ums Leben kam, war das der Auslöser für landesweite Proteste in Iran. Die Iranerinnen wollen sich seitdem nicht länger von der Sittenpolizei und dem autoritären Regime unter Ebrahim Raisi unterdrücken lassen – doch sie zahlen einen hohen Preis für den Widerstand. Die Repressalien werden massiver und erst vor wenigen Tagen wurde die 16-jährige Armita Garawand in ein Krankenhaus eingeliefert, weil es in einer Teheraner U-Bahn zu einem Zwischenfall mit den berüchtigten Sittenwächtern des Landes kam. Am Tag der Uraufführung von Carmine Romanos neuem Tanzstück "Der Wille der Freiheit" starb das Mädchen.

"Der Wille der Freiheit" feiert die Frauenrechtsbewegung im Iran

Es ist denkbar bedrückend und entsetzlich, wie wenig sich das Regime in Teheran um Menschenrechte schert. Umso wichtiger, dass die Weltbevölkerung aufmerksam bleibt, selbst wenn die Regierungen der Welt einer Taktik der Beschwichtigung folgen. Romanos Tanzstück handelt von drei jungen Frauen, die sich im Studium in Teheran begegnen. Sie genießen ihr Leben, träumen von einem freien, westlich orientierten Lebensstil, von Meinungsfreiheit, auch von sexueller Freiheit. Ihre gemeinsamen Träume sind der Freiraum, in dem sich Sehnsucht und Leidenschaft verbinden. Doch weder die Universität noch die Off-Spaces, in denen sie sich zum gemeinsamen Tanzen treffen, sind sichere Orte. Immer wieder brechen die Sittenwächter ein, zerschlagen das Aufgebaute, bringen Angst, Demütigung und Unterwerfung ins Leben der jungen Frauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

