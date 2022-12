Taschendieb stiehlt Geldbörse auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Eine Frau wird auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt angerempelt. Später merkt sie, dass ihre Geldbörse verschwunden ist. Das rät die Polizei.

Nicht aufmerksam genug war eine Frau am Montag auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Das berichtet die Polizei. Die 28-Jährige befand sich demnach gegen 18 Uhr auf dem Münsterplatz. Dort wurde sie von einem Unbekannten angerempelt.

Der Mann hatte versucht, in ihre Jackentasche zu greifen. Der Mann entfernte sich. Die 28-Jährige schaute nach ihrer Geldbörse. Diese befand sich noch in ihrer Handtasche am Kinderwagen. Sie bemerkte zunächst nicht, dass es einem Unbekannten gelungen war, an ihre Geldbörse zu gelangen. Daraus entnahm ein Dieb Bargeld.

Taschendieb nimmt Geldbörse auf Ulmer Weihnachtsmarkt mit

Ob der Mann, der sie anrempelte, oder ein Komplize den Diebstahl beging, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarz-weiße Kapuzenjacke mit Camouflage-Muster und eine dunkle Jogginghose. Er hatte wohl südosteuropäisches Aussehen.

Die Polizei empfiehlt: Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper aufzubewahren. Hand- und Umhängetaschen sollten immer verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden. Wer in der Stadt unterwegs ist, sollte nur so viel Bargeld mitnehmen wie nötig. Taschendiebe lassen sich nach Erfahrungen der Polizei oftmals am suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt und schauen eher nach Beute. (AZ)