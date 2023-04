Technorama 2023: Die Friedrichsau wird zur Fundgrube für Oldtimer-Fans

Die Ulmer Messe für Schrauber und Sammler zieht so viele Besucher an wie lange nicht. Ein komplettes Verbrenner-Aus wäre für viele von ihnen ein Graus.

Bereits am Samstagmorgen ging auf der Böfinger Steige hangabwärts nichts mehr, und an der Kreuzung zur Donauuferstraße herrschte Chaos: So viele Besucher wie schon lange nicht mehr zog die Oldtimermesse Technorama in diesem Jahr in die Messehallen – und auf ungewöhnlich vielen zum Verkauf stehenden Oldtimern klebte nach wenigen Stunden ein „Verkauft!“-Zettel. Der Oldtimer-Parkplatz auf dem Volksfestgelände war schon kurz nach Eröffnung der Messe voll.

Was es bei der Technorama 2023 in Ulm alles zu entdecken gibt

Auf dem Freigelände brummt das Geschäft der Händler fast immer – hier suchen vor allem am ersten Tag der Messe Sammler und Besitzer historischer Fahrzeuge nach genau jenem Fahrzeugteil, das ihnen fehlt – beim Händler, der 50 verschiedene Anlasser im Angebot hat, oder bei dem, der ein ganzes Lager alter Mopedreifen aufgebaut hat. Dazwischen gibt es Wackeldackel, alte Werbeschilder, lederne Motorradhelme und manches wie ein extrem rostiges Goggo-Coupé, von dem man sich kaum vorstellen kann, dass es seinen Liebhaber gerade an jenem Tag finden könnte.

Ungewöhnlich groß war die Bandbreite der Fahrzeuge, die einfach nur zum Anschauen oder zum Verkauf angeboten wurden. Da standen der historische Ford Taunus 20m, die „Badewanne“, und Mercedes-Fahrzeuge der frühen 60er mit enormem Platz für die ganze Familie neben einer winzigen Isetta, die knapp Platz für zwei hatte, oder einem Trabant aus DDR-Zeiten. Die Farbpalette der Fahrzeuge mit H-Nummern spiegelt die Mode vieler Jahrzehnte wider – die Phase diverser schräger Grüntöne, die Phase der 70er mit ihren Orangetönen.

Ein originaler „Wolga“ aus Tschechien wurde gezeigt, ein einstmals als Rotkreuzfahrzeug-Pritschenwagen umgebauter sogenannter „Barockengel“, ein BMW 502 – und ein echter Marathonläufer, ein 1962 in Donauwörth zugelassener Mercedes 190 SL, der inzwischen die stolze Laufleistung von 619.000 Kilometern auf dem Buckel hat und immer noch seine Dienste tut: ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit. Wer richtig viel Geld ausgeben wollte, wurde fündig – es gab einen Flügeltür-Mercedes 300 SL aus dem Jahr 1988, wie neu, für 189.000 Euro.

Ein Mercedes 190 SL hat 619.000 Kilometer auf dem Buckel

Auch für ein optisch wenig schönes Motorrad konnte man 22.500 Euro ausgeben – doch stammt das gute Stück aus dem Jahr 1904 und läuft immer noch. Auffällig: Die Besucher der Technorama kamen – sichtbar an den Autonummern, hörbar an den Sprachen – oft von weit her. Französisch war zu hören, Schwyzerdytsch, und in den Kennzeichen der parkenden Autos war ganz Süddeutschland versammelt.

Schnell verkauft war ein Ford A-Modell aus den 20er-Jahren, und auch mancher Youngtimer fand in der Donauhalle seinen neuen Besitzer. Wie es mit den historischen Fahrzeugen weitergehen wird in einer Zeit, in der von manchen Gruppen das komplette Aus für Verbrenner-Fahrzeuge (und damit auch für Benzin-Tankstellen) gefordert wird? „Hoffentlich nicht!“, sagt Mario dell' Anna, aus Senden stammender Vorsitzender der Veteranen-Fahrzeuge-Freunde Ulm/Neu-Ulm. „In der momentanen Lage macht sich das noch wenig bemerkbar, aber natürlich haben wir Sorge, dass so etwas kommen könnte.“

Das sagt der Vorsitzende der Veteranen-Fahrzeuge-Freunde Ulm/Neu-Ulm

Ein Teil der Oldtimer-Fahrzeuge ist inzwischen schon über ein Jahrhundert alt. Die Technik der historischen Fahrzeuge und ihre charakteristische Ästhetik machen es aus, dass sie geliebt werden, wo immer sie erscheinen. Auf Elektroantrieb umbauen könne man diese – im Verhältnis wenigen und auch sehr wenig gefahrenen – Fahrzeuge nicht, wenn man sie authentisch erhalten will. Es sei ihm unvorstellbar, sagt dell' Anna, „dass diese Fahrzeuge eines Tages nicht mehr in unserer Mitte sein könnten, weil man den Verbrenner-Antrieb verbietet. Das wäre für die Technikgeschichte ein Schock, ein großer Schaden.“

Der Termin für die nächste Technorama, die 44., steht bereits fest. Sie soll am Wochenende 27./28. April 2024 wieder die Ulmer Messe füllen.