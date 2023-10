Krieg in Israel: Familie will nach Ulm in Sicherheit – aber klappt das?

Aus Angst vor Raketenangriffen der Hamas versuchen viele Deutsche, Isreal zu verlassen. Pia Staigmüllers Familie aus Tel Aviv gehört dazu. Sie will nach Ulm. Aber sie ist bislang auf sich allein gestellt.

Das Gespräch hat kaum begonnen, da heulen die Sirenen ein weiteres Mal durch das Wohnviertel von Pia Staigmüller in Tel Aviv. Luftalarm. Einer von zahllosen, seit die islamistische Terror-Organisation Hamas mit einem Großangriff auf Siedlungen und dem Abschuss Tausender Raketen für Schockstarre in Israel gesorgt hat. Das Land ist im Kriegszustand. Und Tel Aviv wird seit Tagen immer wieder von Raketen aus dem Gazastreifen getroffen.

Staigmüller meldet sich kurz darauf wieder. "Man hat bei einem Warnalarm nur 90 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen", erzählt die Frau aus Ulm. "Unser Haus hat aber keinen Bunker, wir versammeln uns sonst oft im Treppenhaus. Aber es scheint wieder ruhig jetzt."

Familie Staigmüller ist das Risiko nach dem Hamas-Angriff in Isreal zu hoch

Nicht nur Staigmüller und ihrer kleinen Familie ist das Risiko nach dem Angriff von Samstagmorgen und den anschließenden blutigen Gefechten mit Hunderten Toten auf beiden Seiten zu hoch. Zahlreiche Menschen mit deutschen Wurzeln versuchen in diesen Tagen, das Land zu verlassen. Aber immer wieder werden Flüge gestrichen oder gar nicht erst angeboten. Auch die 44-Jährige hat diese Erfahrung gemacht: Ein gebuchter Flug am Samstag über Istanbul wurde kurzfristig annulliert. "Die meisten Ausländer in Tel Aviv wollen unbedingt raus, vor allem die Deutschen", sagte sie.

In Ulm wollen Staigmüller, ihr Mann und die gemeinsame kleine Tochter Zuflucht bei ihren Eltern suchen. Erstmal in Sicherheit, dann wollen sie weitersehen. "Wenn sich die Lage beruhigt hat irgendwann, kehren wir zurück", sagt sie. Aus Ulm heraus kann die Marketing-Managerin zunächst im Homeoffice weiterarbeiten. Ihr Mann muss sich hingegen gedulden, vielleicht auch deutlich länger. Denn der Israeli führt eigentlich Touristengruppen durch sein Land und zeigt ihnen die Sehenswürdigkeiten und Naturschauspiele, mit denen seine Heimat in anderen Zeiten die Massen anzieht.

"Die ganze Nation unter Schock": So erleben die Staigmüllers den Terror-Angriff auf Israel

Von solchen Zeiten ist Israel derzeit weit, weit entfernt. "Ich habe schon einiges erlebt, aber dieses Mal steht die ganze Nation unter Schock", beschreibt Staigmüller die Stimmung. "In Tel Aviv gibt es keinen Schulunterricht, die Kindergärten sind geschlossen und wir können nicht raus."

Natürlich hat das Paar gezögert, bevor es die Flüge nach Deutschland gebucht hat. "Mein Mann hat sich zunächst seiner nationalen Identität verpflichtet gefühlt. Auch ich fühle mich Israel sehr verbunden. Und ich kann nachvollziehen, was die Menschen in diesem Land derzeit durchmachen. Aber ich sehe nicht wirklich einen Sinn, hierzubleiben." Sie erlebe das Land derzeit in einem gänzlich anderen Zustand als sonst, erzählt die Deutsche. "Ich habe schon so einiges miterlebt hier, aber das ist nicht zu vergleichen."

Klappt die Ausreise aus Israel mit den Sonderflügen der Bundesrepublik?

In der derzeitigen Lage konnte sie lange nicht auf die Hilfe des Bundes vertrauen. "Ich habe mich auf den Krisenlisten des Auswärtigen Amtes eingetragen, aber bislang habe ich nur Mails bekommen mit Hinweisen und ein paar Tipps", sagt die 44-Jährige. "Bisweilen ist das auch kurios, wenn sie zum Beispiel zum Landweg nach Jordanien raten oder sogar in den Norden Israels." Es sei auch auf die kommerziellen Fluglinien verwiesen worden. Staigmüller hat sich nun auf einen der beiden kurzfristig angebotenen Sonderflüge des Auswärtigen Amtes beworben. Weil sie in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registriert ist, hofft sie auf Plätze an Bord von einer der insgesamt acht Maschinen.

Wenn die Waffen in Israel schweigen eines Tages, will die Familie nach Tel Aviv zurückkehren. Das ist der Plan. "Wir haben hier alles, ein Haus, unsere Arbeit", sagt Staigmüller. "Und beruhigt sich alles, werde ich auch ins Büro zurückmüssen." (Martin Oversohl, dpa)