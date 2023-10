Ulm

Tempo 30 überall? So positionieren sich die Freien Wähler zum Verkehr in Ulm

Die Freien Wähler aus Ulm wollen kein generelles Tempo 30 in der Stadt Ulm.

Plus Als zweitgrößte Fraktion im Ulmer Gemeinderat beharken sich die Freien Wähler im Bereich Verkehr oft mit den Grünen. Dies dürfte beim neuen "Positionspapier" zum Thema Mobilität nicht anders sein.

Ziemlich am Anfang des Papiers steht der zentrale Satz: "Kein generelles Tempo 30 in unserer Stadt, vor allem in unseren Hauptverkehrsstraßen." Wie es der FWG-Stadtrat Reinhold Eichhorn bei der Vorstellung der zentralen Punkte seiner Fraktion zum Thema Mobilität betonte, setze sich seine Fraktion für ein Miteinader im Verkehr ein, nicht für ein Gegeneinander von Autofahrern, Fußgängerinnen und Radfahrern.

Seine feste Überzeugung, dass Tempo 30 ein entspannteres Miteinander ermöglicht, betont Ulms Baubürgermeister Tim von Winning. immer wieder. Noch haben Städte wie Ulm bei diesem Thema aber gar nicht die Entscheidungsfreiheit. Denn bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten sind den Städten und Kommunen enge Grenzen gesetzt. Eine im Juli 2021 von den Städten wie Ulm gegründete Initiative setzt sich deshalb gegenüber dem Bund dafür ein, dass die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Vorsorglich betonen die Freien Wähler nun ihr Festhalten an Tempo 50.

