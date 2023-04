"kultur klub ulm" im Test: Das kann die neue App für Kulturfreunde

Plus Wer nicht allein zu Konzerten oder ins Theater will, soll mit der neuen App "kultur klub ulm" jetzt leicht Gleichgesinnte finden. Wir haben uns die App näher angeschaut.

Bereits seit vielen Jahren bietet die „Mitgehbörse“ der Stadt Ulm eine Möglichkeit, sich mit anderen Kulturinteressierten zu vernetzen und sich für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Co. zu verabreden. Mit der neuen App „kultur klub ulm“, die die Kulturabteilung der Stadt Ulm nun veröffentlicht hat, soll dies nun noch einfacher werden. Das zumindest versprechen die Macher. So funktioniert die neue App.

Das Handyprogramm "kultur klub ulm" lässt sich in unserem Test problemlos aus den gängigen Stores auf dem Smartphone installieren. Die Anmeldung über das Apple- oder Google-Konto, das die meisten Smartphone-User ohnehin für die Nutzung ihres Geräts benötigen, klappt ebenfalls. Die App befragt den neuen Nutzer als Erstes über die kulturellen Interessen in den Kategorien Familie und Kind, Freizeit, Kreatives Arbeiten sowie Kulturelles und Kulinarisches und lässt ihn ein Profil mit einer kurzen Selbstbeschreibung und Foto erstellen.